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ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni tesisler kuruyor

Hükümetin, ebeveynleri olmadan ülkeye yasa dışı yollarla giren çocukları gözaltında tutmak için farklı bölgelerdeki askeri alanlarda yaklaşık 3 bin kişilik yeni tesisler açmayı planladığı bildirildi

07 Haziran 2019 Cuma 20:02
ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni tesisler kuruyor

NEW YORK (AA) – ABD hükümetinin ülkeye yasa dışı yollarla giren çocuk göçmenleri gözaltında tutmak için askeri alanlarda yaklaşık 3 bin kişilik yeni tesisler açmayı planladığı bildirildi.

Mültecileri Yerleştirme Ofisi (ORR) Sözcüsü Mark Weber, çocuklar için açılacak yeni tesisler hakkında bilgi verdi.

Weber, Teksas, Carrizo Springs’te, devletin bir zamanlar petrol sahası çalışanlarına kiraladığı sınıra yakın bir komplekste bin 600 göçmen gencin tutulacağı yeni bir acil durum tesisi yapılacağını belirtti.

ORR’nin yeni gelecek göçmen çocuklar için yeni yerler açması gerektiğini söyleyen Weber, “Bu çocuklarla ilgilenmek bizim için yasal zorunluluk. ORR'nin her zaman sağladığı gibi barınak, yiyecek ve su hizmetlerine sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.

ORR’nin ayrıca Georgia, Montana ve Oklahoma eyaletlerindeki ordu ve hava üslerinde bin 400 göçmen çocuğun kalacağı ek barınaklar kurmayı planladığı kaydedildi.

Yeni tesislerin tümü geçici acil durum barınağı olarak değerlendirileceği için çocuk refahı lisans şartlarına tabi olmayacakları bildirildi.

İnsan hakları savunucuları ise bu tür tesis ve hizmetlerin genellikle yetişkinler için uygun olduğuna işaret ederek yeni tesisler açma girişiminin cezalandırıcı olduğunu iddia ediyor.

Geçen hafta hükümet, çoğu Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan rekor sayıda sınıra ulaşan refakatsız çocukların ekonomik maliyeti nedeniyle gözaltında tuttuğu yaklaşık 13 bin 200 okul çağındaki göçmen çocuğa yönelik İngilizce ve diğer hukuki servis programlarını kaldırdığını duyurmuştu.

Mülteci avukatları da hükümetin gözaltında tuttuğu göçmen çocuklara eğitim ve insani şartları sağlamak zorunda olduğunu savunarak, hükümetin bu tutumunun Flores Anlaşması'na aykırı olduğunu söyledi.

Mayıs ayında sınır muhafızlarının yalnız seyahat eden 11 bin 507 çocuğu yakaladığı ve sınırı ebeveynleri olmadan geçen bu çocukların çoğunun, Orta Amerika'daki şiddet ve yolsuzluktan kaçtıkları kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:02
  1. Göçmen çocuklar
  2. Mültecileri Yerleştirme Ofisi (ORR)
  3. yeni tesisler

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