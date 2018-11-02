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ABD'nin dur çağrısı sonuç vermedi! Suudiler saldırıyor

Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri, Yemen'e saldırmaya devam ediyor. ABD'ninbarış çağrılarına sessiz kalan Suudiler, başkent Sana'daki hava üssünü vurdu.

02 Kasım 2018 Cuma 11:56
ABD'nin dur çağrısı sonuç vermedi! Suudiler saldırıyor
Suudilerin başını çektiği koalisyona ait jetler, iç savaş ülkesi Yemen'in başkenti Sana'daki hava üssü ve füze sahasını vurdu. ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.
Savunma Bakanı James Mattis, salı günü yaptığı açıklamada, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu. Mattis'ten birkaç saat sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanının geldiğini ifade ederek, ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths de önceki günkü açıklamasında, Yemenli tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu belirtmişti.

Çağrılara rağmen Suudi Arabistan vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’in başkenti Sana'daki Husilere ait mevzileri vurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana’daki Uluslararası Sana Havalimanı yakınında bulunan Ed-Deylemi Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan Arap Koalisyonu'nun Ed-Deylemi Üssü ve çevredeki bölgelere yaklaşık 30 hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

Yemen hükümeti ateşkes çağrılarını memnuniyetle karşıladı

Yemen hükümeti de dün, ülkede barışın tesisi için sarf edilen uluslararası çabaların memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:56
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen

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  • yazıYORUMyazıYORUM14 dk önce
    ABD dışarda dur der içerde VUR der. ABD nin ne dediği değil ne yaptığı önemlidir. Çünkü dedikleriyle yaptıkları herzaman tezattır
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