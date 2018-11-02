ABD'nin dur çağrısı sonuç vermedi! Suudiler saldırıyor

Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths de önceki günkü açıklamasında, Yemenli tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu belirtmişti.

Çağrılara rağmen Suudi Arabistan vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’in başkenti Sana'daki Husilere ait mevzileri vurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana’daki Uluslararası Sana Havalimanı yakınında bulunan Ed-Deylemi Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan Arap Koalisyonu'nun Ed-Deylemi Üssü ve çevredeki bölgelere yaklaşık 30 hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

Yemen hükümeti ateşkes çağrılarını memnuniyetle karşıladı

Yemen hükümeti de dün, ülkede barışın tesisi için sarf edilen uluslararası çabaların memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.