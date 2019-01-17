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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD dünyayı yönetemez

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "(İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili) ABD yönetiminin kendisi, bu konuda 7 milyar dolar harcadığını ve hiçbir kazanım elde edemediğini itiraf etti. ABD dünyayı yönetemez. Bu gerçek üzerinden hareket etmeliyiz." dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 06:44
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD dünyayı yönetemez

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı bazı yetkililerin, ABD'den korktukları için İran ile işbirliği yapmayı kabul etmediğini söyledi.

İran'ın Kerbela'daki Konsolosluğunda düzenlenen bir toplantıda konuşan Zarif, "Irak'ta üst düzey yetkililer bizimle iş birliği yapmakta kararlı ancak alt ya da yerel düzeydeki yetkililer, ABD hegemonyasından korktukları için bunu kabul etmiyor." dedi.

Alt düzey yetkililerin, Irak'a gelerek yatırımlarına başlamaması için İranlı bir şirkete banka teminatı verilmesini engellediğini ifade eden Zarif, İran'dan ithal edilen çimentoya uygulanan gümrük vergisinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilen çimentoya uygulanandan daha yüksek olduğuna işaret etti.

"ABD dünyayı yönetemez. Bu gerçek üzerinden hareket etmeliyiz"

Washington yönetiminin, İran'a uyguladığı yaptırımlardan hiçbir şey elde edemeyeceğini söyleyen Zarif, "ABD yönetiminin kendisi, bu konuda 7 milyar dolar harcadığını ve hiçbir kazanım elde edemediğini itiraf etti. ABD dünyayı yönetemez. Bu gerçek üzerinden hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında pazar günü vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile önceki gün de Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

ABD, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu. Washington, yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken İran Merkez Bankasını da ambargo kapsamına almıştı.

İran hükümeti, ihracat ve ithalatçılara gerekli dövizi sağlama ve ticareti kolaylaştırma hedefiyle 23 Nisan 2018'de Merkez Bankası bünyesinde Entegre Döviz İşlemleri Sistemi (NIMA) adıyla döviz kuru sistemi oluşturmuş ve ihracatçılara döviz gelirlerini sisteme yatırmaları zorunluluğu getirmişti. Döviz kurlarının serbest piyasadan daha düşük gösterildiği sistem nedeniyle ihracatçıların zarar gördüğü belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 07:09
  1. Irak
  2. İran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif
  3. İran'ın Kerbela Konsolosluğu
  4. Anadolu Ajansı

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