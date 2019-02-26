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"ABD dünyayı parçalıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Artık dünyada çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin oluşmasından bahsediyoruz. Uluslararası hukuki zemin ise bölünüyor, ABD ise her şeyi parçalıyor"- "Libya'yı bombalayıp kara bir delik haline getiren biz değiliz. Biz sorumlularının doğrudan bu konuyla ilgilenmesini öneriyoruz"

26 Şubat 2019 Salı 00:52
"ABD dünyayı parçalıyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyada çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin oluşmaya başladığını belirterek, "Uluslararası hukuki zemin bölünüyor, ABD ise her şeyi parçalıyor." dedi.

Lavrov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Vietnam'da, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında küresel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), dünyanın gelişmekte olan bölgelerini temsil etmekte yetersiz kaldığını vurgulayan Lavrov, "BMGK'ye yönelik bir reform konusunda geç bile kalındı çünkü Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişen bölgeleri temsil etmekte yetersiz kalıyor." diye konuştu.

Avrupa Birliğinin (AB) ise çok sayıda küresel konuda "kabuğuna çekildiğini" savunan Lavrov, "Artık dünyada çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin oluşmasından bahsediyoruz. Uluslararası hukuki zemin ise bölünüyor, ABD ise her şeyi parçalıyor. Avrasya'nın bazı bölgelerinde yaşanan gelişmeler de kabuğuna çekilme olarak değerlendirilebilir. Biz ise kapsayıcı bir süreci başlatacak adımlar atmak istiyoruz." dedi.

Batılı ülkelerin, mülteciler konusunda ise gerekli adımları atmadığını ifade eden Lavrov, "Libya'yı bombalayıp kara bir delik haline getiren biz değiliz. Şimdi de ülkedeki terörist faaliyetlerle ilgili kuzeye kaçışlar var. Dolayısıyla, biz sorumlularının doğrudan bu konuyla ilgilenmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:52
  1. ABD
  2. Lavrov
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