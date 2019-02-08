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ABD Donanması’ndan ilginç paylaşım! Türkiye'ye darbe mesajı mı?

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, resmi Twitter hesabının profil fotoğrafını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen ABD savaş gemisi olarak değiştirdi. Bu durum "Venezuela'da darbeye soyunan Amerika, Türkiye'ye mesaj mı veriyor?" yorumlarına neden oldu.

08 Şubat 2019 Cuma 21:15
ABD Donanması’ndan ilginç paylaşım! Türkiye'ye darbe mesajı mı?

ABD Donanması'na ait resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen ABD savaş gemisinin fotoğrafının kullanılması dikkati çekti.

19 Ocak 2019'da Karadeniz'e giren USS Donald Cook adlı gemiyi gösteren fotoğraflar aynı gün donanmanın sayfasında yayınlanmıştı.

Fotoğraflarla birlikte şu not paylaşıldı: "USS Donald Cook, Türk Boğazlarını çevirdi ve bölgesel müttefikleri ve donanma ortaklarını desteklemek için deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere 19 Ocak 2019’da Karadeniz’e girdi."

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:15
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. ABD Donanması
  3. ABD
  4. USS Donald Cook

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