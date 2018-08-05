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ABD Dışişleri'nden Venezuela açıklaması!

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama yaptı.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:05
ABD Dışişleri'nden Venezuela açıklaması!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminin ardından başkan, saldırının arkasında ABD ve Kolombiya'nın olduğunu öne sürmüştü. Maduro'nun bu iddiasından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Venezuela'dan gelen haberleri takip ediyoruz. Olayı dikkatlice izliyoruz” dedi.

KORKUNÇ OLAYIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Küresel haydut, emperyalist ABD’ye karşı tutumu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ile bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün korkunç bir şekilde öldürülmek istendi!.. Dünya basınının son dakika haberi şeklinde geçtiği olayda bomba yüklü bir insansız hava aracıyla (İHA) Maduro’ya suikast girişimi düzenlendi. Saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi. Devlet televizyonunun canlı yayınlandığı görüntüler, tüm dünyada hızla yayıldı.

MADURO İKİ ÜLKEYİ SUÇLADI

Saldırı sonrası güvenli bir yere götürelen Devlet Başkanı Maduro, olayın arkasında ABD ve Kolombiya'nın olduğunu öne sürdü.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Maduro'nun açıklamalarının ardından, Sözdü'deki habere göre üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Venezuela'dan gelen haberleri takip ediyoruz. Olayı dikkatlice izliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:05
  1. Venezuela
  2. Nicolas Maduro
  3. Maduro suikast

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  • Ayşe MutAyşe Mut39 dk önce
    Yapan ABD izleyen ABD
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