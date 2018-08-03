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ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak" ifadesi kullanıldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:12
ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:12
  1. ABD
  2. Açıklama
  3. kriz
  4. ABD'nin yaptırım kararı

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  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    SORUN SİZDEN KAYNAKALANIYOR.BAŞTAN AŞAĞIYA SORUNSUNUZ.İNSANLIĞIN,DÜNYANIN BAŞINA SORUNSUNUZ,BELASINIZ,İNSANLIĞIN,TARİHİN,HATTA TÜM CANLILARIN BAŞINA BELASINIZ.
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