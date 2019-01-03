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ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasaları keyfi uygulaması ve çifte vatandaşlara yönelik özel kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarını Çin'e seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı- Bakanlık açıklamasından:- "Sincan'ın Uygur ve Tibet Özerk bölgelerinde güvenlik kontrolleri ve polis varlığının artırılması gibi ek güvenlik önlemleri yaygın. Yetkililer çok kısa sürede sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması uygulayabiliyor"

03 Ocak 2019 Perşembe 21:12
ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in, yerel yasaları keyfi olarak uyguladığı ve ABD-Çin çifte vatandaşlarına uyguladığı özel kısıtlamalar dolayısıyla Amerikan vatandaşlarını bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, "çıkış yasaklarını" kullanarak Amerikan vatandaşlarının Çin'den ayrılmasına izin vermediği ve bu kişilerin yıllarca bu ülkede mahsur kaldığı iddia edildi.

Çin’in bu yasakları Amerikan vatandaşlarına karşı tehdit unsuru olarak kullandığına dikkat çekilen açıklamada, yasakların hukuki anlaşmazlıklara ilişkin davaların Çinli tarafların lehine sonuçlanması için de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Amerikan vatandaşlarının iddia edilen suçlarına ilişkin konsolosluk yardımı dahi almalarına izin verilmeden tutuklanabildiği öne sürülerek, ayrıca devlet güvenliğini ilgilendiren konularda Amerikan vatandaşlarının uzun sorgulamalara ve tutukluluk sürelerine maruz kalabileceği ifade edildi.

- Uygur bölgesinde ek güvenlik önlemleri

Amerikan vatandaşlarının elektronik mesajlarının bile yakalanma veya sınır dışı edilme gerekçesi gösterilebileceği öne sürülen açıklamada, "Sincan'ın Uygur ve Tibet Özerk bölgelerinde güvenlik kontrolleri ve polis varlığının artırılması gibi ek güvenlik önlemleri yaygın. Yetkililer çok kısa sürede sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması uygulayabiliyor." denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:12
  1. ABD
  2. Çin
  3. Sincan
  4. Uygur

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