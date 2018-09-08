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ABD, Moskova'da düzenlenecek uzay yasası konferansına katılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin 11-13 Eylül tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek olan uzay yasası konferansına katılacağı bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:33
ABD, Moskova'da düzenlenecek uzay yasası konferansına katılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin Eylül ayında Rusya'da düzenlenecek olan uzay yasası konulu ilk Birleşmiş Milletler konferansına katılacağını söyledi.

RİA Novosti'ye konuşan dışişleri sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Moskova'da düzenlenecek uzay hukuku ve uzay politikasına ilişkin Birleşmiş Milletler konferansına katılacak. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Bürosunun bir temsilcisi, uzaydaki doğal kaynaklarının geliştirilmesi, kullanımı ve geri dönüşümü üzerine yapılacak tartışma panelinde hazır bulunacak."

UZAYDA BİRİKEN ÇÖPÜ TARTIŞACAKLAR

BM, Rusya Hükümeti, Rusya Dış İşleri Bakanlığı ve Roskosmos tarafından 11-13 Eylül tarihleri arasında ortak düzenlenecek uzay yasası konferansı Moskova'da yapılacak. Katılımcılar, uzay kaynaklarının kulanılması ve uzayda biriken çöple mücadele konularını tartışacaklar.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 09:33
  1. RİA Novosti
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. Birleşmiş Milletler

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