0553 313 94 23

ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Ortagus oldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlığın yeni sözcüsünün Morgan Ortagus olduğunu açıkladı- Ortagus'un önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi eski bir Fox News çalışanı olması dikkati çekti

04 Nisan 2019 Perşembe 03:01
ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Ortagus oldu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlığın yeni sözcüsünün eski televizyon sunucusu Morgan Ortagus (37) olduğunu duyurdu.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortagus'un resmen Bakanlık sözcüsü olduğunu ilan etti.

Pompeo, açıklamasında, "Yeni Bakanlık sözcümüz olarak Morgan Ortagus'a hoşgeldin demekten memnuniyet duyuyorum. ABD dış politikasını savunma ve bu alandaki iletişimimiz için verdiğimiz mücadeleye kendisi liderlik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün kullandığı "statedeptspox" uzantılı Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.

İlk Twitter paylaşımında Pompeo'ya teşekkür eden Ortagus, daha önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi muhafazakar ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olarak bilinen Fox News kanalından Bakanlığa geçen isimlerden biri oldu.

Ortagus, ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.

Önceki sözcü Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterildiği için Bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 03:01
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Morgan Ortagus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Ortagus oldu
    1. ABD Dışişleri Bakanlığının yeni..
    2. Kerkük'te nehir suyu seviyesinin..
    3. Başkent’te gecekondu alev alev yandı
    4. Avam Kamarasından "anlaşmasız Brexit'i..
    5. Çavuşoğlu'ndan ABD Kongresinde..
    6. Başkent’te yolun karşısına geçmek..
    7. İskandinav ülkelerindeki cinsel..
    8. Malatya’da iki grup arasında silahlı..
    9. Buteflika veda mektubuyla halkından..
    10. Cezayir'de "Gösterilere devam edilsin"..
    11. Ortaya çıktı: 165 oy yerine 5 oy..
    12. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    13. Bodrum’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
    14. Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul..
    15. Okay'lı Celta Vigo gol düellosunda 1..
    16. Boğulmak üzere olan mültecileri Sahil..
    17. Arda o soruya cevap verdi! "İçimde..
    18. Bayern Münih kupada dolu gizgin! Tam 9..
    19. Torbacı Molly’den kaçamadı
    20. Kızının gözü önünde annesini öldürdü,..
    21. Yeni Çorumspor golcüsü Yakup Alkan'la..
    22. Sahnede çarpılan Sagopa Kajmer için..
    23. Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesen..
    24. İYİ Parti, Yunusemre ilçesi için..
    25. Başkan Savaş, mazbatasını alıp göreve..
    26. Real Madrid'e Valencia çelmesi!
    27. Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini..
    28. Boğulma tehlikesi geçiren kaçakları..
    29. "U dönüşü" yaparken, otomobil çarptı
    30. Suudi Arabistan, Bağdat..
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!