ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ile Sales'in görüşmesinde Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu- DEAŞ/PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı ortak mücadele kararlılığı ve Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri vurgulandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ile ABD'nin stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "DEAŞ/PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı ortak mücadele kararlılığı ve Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.



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