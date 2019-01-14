ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale'nin Lübnan temasları

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, "İran'ın bölgedeki tehlikeli faaliyetlerine karşı çabalarına devam ettiklerini" söyledi.

Hale, Lübnan'daki resmi temasları kapsamında görüştüğü Başbakan Saad el-Hariri ile düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da sadece devletin kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

"Hizbullah gibi vekaletle finanse ettiği terör örgütleri ve faaliyetleri de dahil olmak üzere İran'ın tüm bölgesel tehlikeli etkinliklerine karşı çabalarını sürdürdüklerine" dikkati çeken Hale, Lübnan'da büyük kararların sadece halk tarafından alınması gerektiğini ve yalnız devletin kendini savunma hakkına sahip olduğunu savundu.

"Milislerin tünel kazma veya bölgesel istikrarı tehdit edecek yüz bin füzelik cephanelikleri toplaması kabul edilemez." diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, ülkesinin Lübnan'daki kurumları ve özellikle de sınırlar ile güvenliği korumak için orduyu desteklediğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun talebi doğrultusunda ABD'nin bölgesel stratejisini ele almak üzere Lübnan ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getiren Hale, "Diplomasi ve ortaklarımızla olan iş birliği çerçevesinde İran'ın Suriye'deki askeri varlığını bitireceğiz. Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreç üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

-Hale Meclis Başkanı Berri ile de görüştü

Bu arada Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Berri'nin, Hale'yi kabul kabul ederek Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerinin Berri tarafından dile getirildiği belirtilen açıklamada, Berri'nin ayrıca Suriye krizine ilişkin siyasi çözümün önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Cumartesi akşamı Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve diğer bazı yetkililerle de görüşmüştü.