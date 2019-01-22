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ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'dan istifa kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu- Mitchell, Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi

22 Ocak 2019 Salı 22:01
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'dan istifa kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Ailevi sebeplerden dolayı istifa kararı aldığını belirten Mitchell, karara ilişkin ABD medyasına konuştu. Mitchell, kararının ABD Başkanı Donald Trump veya yönetimine karşı bir protesto olmadığını vurgulayarak "Yapmak için geldiğim her şeyi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Artık çocuklarımın benim vaktime halktan daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- Bakan Pompeo'dan Mitchell'e veda

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mitchell'in istifa kararına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo, açıklamasında, "Wess, Bakan Yardımcısı olarak mükemmel bir iş çıkardı. Bu yönetimde Avrupa masamızı yönlendiren Wess'in danışmanlığına ve bilgeliğine değer verdim. Kendisine ve aynı zamanda kararlı bir devlet memuru olan eşi Elizabeth'e iki küçük çocuğuyla birlikte mutluluklar diliyorum." dedi.

Ekim 2017'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Mitchell, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında kişisel ilişki kurduğu iddia edilen Rusya'nın yanı sıra Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:01
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchel
  3. Donald Trump
  4. İstifa

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