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ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.
19 Aralık 2018 Çarşamba 05:37
Günün Özeti
Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 05:37
ABD
füze
patriot
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