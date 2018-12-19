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ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 05:37
ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 05:37
  1. ABD
  2. füze
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