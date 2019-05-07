ABD Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret
Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü07 Mayıs 2019 Salı 23:16
BAĞDAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Irak medyasındaki haberlere göre, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.
İkilinin görüşmede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Irak'ın bundan muaf tutulma konusunu ele aldığı ifade edildi.
Irak Başbakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
YORUM YAZ