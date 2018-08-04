ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'yle iş birliği açıklaması

51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazetecilere açıklama yaptı.

"ABD ve Türkiye değerli ortaklar"

Pompeo, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde bu konuların gündeme geldiğini belirten Pompeo, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Pompeo, "Türkiye, ABD'nin iş birliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır" dedi.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Brunson'ın serbest bırakılması ve ABD'ye dönmesine izin verilmesi isteklerini açıkça dile getirdiğini belirten Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bazı yerel çalışanlarının da serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Pompeo, "Gelecek günlerde bunun olduğunu göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Rusya'ya çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı da yaptı.

Pompeo, Rusya'nın yurt dışındaki Kuzey Koreli işçilerin BM yaptırımlarına rağmen çalışmasına ve Kuzey Koreli şirketlerle ortak teşebbüse izin verdiğini gösteren güvenilir belgelere sahip olduğunu belirtti.

ABD'nin herhangi bir ihlali "çok ciddiye" alacağını söyleyen Pompeo, "Yaptırımlara destek veren her ülkeye bunun ciddi bir mesele olduğunu ve bu meseleyi Moskova ile görüşeceğimizi hatırlatmak isterim" dedi.

Herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirten Pompeo, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı, nükleer programı nedeniyle ambargo uygulanan Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamıştı.

ABD'den Rusya'ya Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal suçlaması

Haley, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın yurt dışındaki Kuzey Koreli işçilere BM yaptırımlarına rağmen çalışma izni verdiğine yönelik ''endişe verici güvenilir raporlar'' olduğunu söylemişti.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda da "Pyongyang yönetiminin, nükleer ve füze programını durdurmadığı, 2018'de gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür naklinde büyük artışla BM yaptırımlarını ihlal etmeyi sürdürdüğü" bildirilmişti.

Myanmar'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Myanmar'da gözaltındaki Reuters muhabirlerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Pompeo, Twitter hesabında Myanmar Dışişleri Bakanı Kyaw Tin ile görüşmesinde bu konudaki endişelerini dile getirdiğini belirterek, "Derhal serbest bırakılmalılar" paylaşımını yaptı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan iki Reuters muhabiri Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlanmıştı.