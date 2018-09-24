ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Brunson açıklaması: Serbest kalması muhtemel
Amerika Birleşik Devleri Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türk yetkililerle bu hafta rahip Brunson'ın durumunu konuşmayı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.24 Eylül 2018 Pazartesi 18:36
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'de ev hapsinde olan ABD'li Rahip Brunson ile ilgili açıklamada bulundu.
Pompeo, Brunson'un durumu ile ilgili olarak Türk yetkililerle bu hafta konuşmayı beklediklerini açıkladı.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pastör Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü.
"MUHTEMEL BİR SONUÇ"
Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.
YORUM YAZ