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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit"

04 Aralık 2018 Salı 20:22
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit"
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:22
  1. ABD
  2. NATO
  3. pompeo

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