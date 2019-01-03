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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kolombiya’da

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkiler, uyuşturucu ile mücadele ve Venezuela konuları ele alındı

03 Ocak 2019 Perşembe 00:45
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kolombiya’da

BOGOTA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri görüşmek üzere geldiği Kolombiya'da, Devlet Başkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.

Duque ve Pompeo'nun, ülkenin kuzeyindeki Cartagena kentinde, devlet misafirhanesindeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kolombiya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Pompeo, Duque'ye, ABD Başkanı Donald Trump'ın selamını iletti.

"Siz bölgedeki sıkı bir müttefikimizsiniz dolayısıyla size birçok alanda yaptıklarınızdan ötürü teşekkür ediyorum." diyen Pompeo, görüşmede farklı konuların ele alındığını; bunların başında, ABD-Kolombiya ilişkilerinin geldiğini belirtti.

- Barış süreci ve uyuşturucu ile mücadele

Kolombiya'daki silahlı çatışmaların birçok masum insanın canına mal olduğunu belirten Pompeo, ABD'nin, kalıcı ve tüm Kolombiyalıların hak ettiği bir barışa ulaşması için bu ülkeyi desteklediğini kaydetti.

Ülkede son yıllarda koka ve kokain üretiminin artmasının endişe verici olduğunu ifade eden Pompeo, uyuşturucu ile mücadelede Duque ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

- Venezuela konusu

Kolombiya'nın, ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle ülkelerini terk eden bir milyondan fazla Venezuelalıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Pompeo, bu ülkenin göçmenler için yaptıklarını övdü.

Pompeo, Venezuela'nın "yeniden demokratik bir düzene" dönmesi için bölgesel olarak yapılabileceklerin de görüşmede ele alındığı bilgisini paylaştı.

- Duque, Maduro karşısında birlik istedi

Kolombiya Devlet Başkanı Duque ise Pompeo'nun kendileri için çok seçkin bir misafir olduğunu ve ülkelerinin 200. kuruluş yıl dönümü olan 2019'un ilk ziyaretinin, Pompeo tarafından gerçekleştirilmiş olmasının önemine değindi.

Duque, "diktatör" olarak nitelediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı bölgede demokratik değerleri paylaşan bütün ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela'daki "anayasal düzenin yeniden sağlanması ve demokrasiye dönülmesi" için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğine işaret eden Duque, ayrıca bölgedeki Venezuelalıların insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ABD'nin Bogota Büyükelçisi Kevin Withaker ve diğer üst düzey isimler de hazır bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 00:45
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Kolombiya
  3. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

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