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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Durumu tehlikeli hale getirir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, "İdlib'e saldırı mevcut durumu daha tehlikeli hale getirir" açıklamasında bulundu.

31 Ağustos 2018 Cuma 18:55
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Durumu tehlikeli hale getirir

Suriye ordusunun olası İdlib operasyonuyla ilgili ABD'den açıklama geldi. Operasyonun çatışmaları tırmandıracağı uyarısı yapıldı.

Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı. Pompeo, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Suriye ordusunun İdlib'e operasyon düzenlemesinin, durumu daha da tehlikeli bir hale getireceğini belirtti.

"Amerika Birleşik Devletleri, bunu zaten tehlikeli çatışmanın tırmandırılması olarak görüyor" dedi.

'DÜNYA İZLİYOR'

Pompeo, olası operasyona destek veren Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u da eleştirdi. İdlib'teki 3 milyon Suriyeli'nin operasyondan etkileceğine dikkat çeken Pompeo "bu iyi değil. Dünya izliyor" uyarısı yaptı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 18:55
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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş19 dk önce
    hiç utanma yok bu ısraelin sömürge pi.i abd de
Bugünkü Akit

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