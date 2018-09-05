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ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni seçilen Pakistan Başbakanı İmran Han’la Afganistan’da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Pakistan’a gitti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:49
ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Pakistan’a gitti. Görüşmede Pakistan-Afganistan sınırında yaşanan silahlı grupların geçişleri ve faaliyetlerinin de konuşulacağı bildirildi.

Pakistan’ın ardından Hindistan’a geçeceği öğrenilen Pompeo’nun, Hindistanlı yetkililerle İran petrolü ve Rus savunma sistemleri hakkında görüşeceği öğrenildi.

HUZURSUZ MÜTTEFİKLER

Pakistan, geçtiğimiz yıllarda ABD’nin Pakistan sınıra yakın bölgelerde düzenlediği operasyonları şiddetle kınamıştı. ABD saldırılarında sınır köylerinde yaşayan birçok insan hayatını kaybetmişti.

ABD ise Pakistan’ı Taliban’a ve diğer silahlı gruplara destek vermekle suçlarken Pakistanlı yöneticiler, bu iddiaları reddetmişti.

İki ülkenin de birbirini müttefik olarak tanımladığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:49
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Pakistan Başbakanı İmran Han

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