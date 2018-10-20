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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Suudi Arabistan'a karşı birçok seçeneğimiz var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden suçlu bulunması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu belirterek, "Yapılması gereken önemli şeyin gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 00:50
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Suudi Arabistan'a karşı birçok seçeneğimiz var

Amerikan’ın Sesi Radyosu’na açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin "Elbette biz bu konuda geniş yelpazedeki potansiyel yanıtlarımızı değerlendireceğiz ancak yapılması gereken önemli şeyin gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 00:50
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Mike Pompeo
  4. ABD
  5. Cemal Kaşıkçı

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