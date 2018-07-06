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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslar için geldiği Kuzey Kore'de mevkidaşı ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:34
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'deki temasları çerçevesinde üst düzey yetkililerle görüştü.

Pyongyang'ı ziyaret eden Pompeo, Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile bir araya geldi.

Kim'in Pompeo'ya, daha fazla bir araya geldikçe iki ülke arasındaki dostluğun daha da gelişeceğini söylediği belirtildi.

Mike Pompeo, Kuzey Kore'ye giderken uçakta yaptığı açıklamada, iki tarafın nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili Singapur'daki zirvede bazı taahhütlerde bulunduğunu anımsatarak, ziyaretinde bu taahhütlerle ilgili detaylar üzerine yoğunlaşacağını ifade etti.

Öte yandan, Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de muhalefet partisinden milletvekili Kim Hack-yong, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinin faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, Kuzey Kore'de hiç bir şeyin değişmediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:34
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  2. Kuzey Kore
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