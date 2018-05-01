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ABD Dışişleri Bakanı göreve geldikten sonra ilk kez konuştu

ABDDışişleri BakanıMike Pompeo, "Amerikalı  diplomatlar dünyanın her köşesinde olmalı ve bizim amaçlarımızı yerine getirmek  için çalışmalıdır." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 22:08
ABD Dışişleri Bakanı göreve geldikten sonra ilk kez konuştu

Pompeo, geçen hafta Kongre'den onay almasının ardından ilk kez  Dışişleri Bakanlığına gelerek, çalışanlara hitap etti. Bakanlığa "yeni bir hayat" getireceğini taahhüt eden Pompeo, "Benim  görevim sizlere öncülük yapmak. Amerika hedeflerine, sizler olmadan ulaşamaz. Ben  de sizin bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacağım." diye konuştu.

70.DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

Pompeo, diplomasinin önemine işaret ederek, "Amerikalı diplomatlar,  dünyanın her köşesinde olmalı ve bizim amaçlarımızı yerine getirmek için  çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı. Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta Senato'daki oylamanın ardından  ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olmuştu. Kongre'de onaylanmasının ardından Brüksel'de katıldığı NATO  toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, daha  sonra Riyad, Kudüs ve Amman'ı ziyaret ederek, üst düzey görüşmelerde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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