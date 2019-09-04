ABD diken üstünde bekliyor! NASA, Dorian Kasırgasını canlı görüntüledi

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Bahamaları terk eden ve ABD'nin doğusundaki kıyı şeridine doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın görüntülerini uzaydan canlı yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, kasırganın büyüklüğü dikkat çekti.

Kategori 2'ye düşürüldü

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın, doğuya doğru yön değiştirerek kıyı şeridini takip edeceği ve kasırganın şiddetinin, Kategori 2ye düşürüldüğü belirtildi.

Kategori 2 kasırgalar, Ulusal Kasırga Merkezi tarafından saatte en az 154 kilometre rüzgar hızı olan tropik bir siklon olarak tanımlanmakta.

Bahamalar'da 5 ölü

Bugün Bahamalar'da etkisini gösteren Dorian Kasırgası, 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, yaralı ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de kasırgaya karşı önlemler alınmaya başlandı.