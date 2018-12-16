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ABD Deyrizor'da yine cami vurdu

DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü: - "15 Aralık'ta Suriye'de Heccin'in güneyinde DEAŞ'ın bir camideki kontrol ve komuta tesisi koalisyonun güdümlü bir saldırısı ile vuruldu" - "Saldırı sırasında bu komuta ve kontrol noktasını koalisyon ortaklarına karşı saldırı için kullanan 16 ağır silahlı DEAŞ savaşçısı orada bulunuyordu"

16 Aralık 2018 Pazar 02:31
ABD Deyrizor'da yine cami vurdu

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de Deyrizor iline bağlı Heccin ilçesinde bir cami daha vurduğunu açıkladı.

DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücünden yapılan yazılı açıklamada "15 Aralık'ta Suriye'de Heccin'in güneyinde DEAŞ'ın bir camideki kontrol ve komuta tesisi koalisyonun güdümlü saldırısı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı.

DEAŞ'ın saldırı yasağı bulunan yapıları kullanarak bu yapıları hedef haline getirdiği iddia edilen açıklamada, "Saldırı sırasında bu komuta ve kontrol noktasını koalisyon ortaklarına karşı saldırı için kullanan 16 ağır silahlı DEAŞ savaşçısı orada bulunuyordu. Bu saldırı bu teröristleri öldürdü ve DEAŞ'ın diğer bir ölümcül operasyonel kapasitesini daha savaş alanından kaldırmış oldu." ifadesine yer verildi.

- Sivil yapılar koalisyon tehdidi altında

Bu cami koalisyonun vurduğu ilk sivil yapı değil. Koalisyon, geçen hafta da Heccin ilçesinde bir hastaneyi vurmuştu.

Ayrıca ABD öncülüğündeki koalisyon, ekim ayında Deyrizor ilinde birçok camiyi hedef aldı ve saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar koalisyonun 22 Ekim'de Heccin ilçesinde vurduğu Zeviye Camisi'nde 7 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning caminin hedef alındığını açıklamıştı ancak sivil kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi vermemişti.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada 6 sivilin öldüğünü belirtmişti.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçaklarının 19 Ekim'de ise cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Aynı beldede bir önceki gün de Ammar Bin Yaser Camisi'ne yapılan saldırıda 2'si çocuk 30 sivil ölmüştü.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.


Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 02:31
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  3. DEAŞ karşıtı koalisyon
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