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ABD destroyeri Karadeniz'e dönüyor

ABD Donanmasına bağlı "USS Donald Cook" destroyeri tekrar Karadeniz'e geçiyor - Geminin, Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükselirken, Karadeniz'e dönmesi dikkat çekti - ABD Donanması, destroyerin bölgedeki faaliyetlerinin Karadeniz'in güvenliğine yönelik kolektif bir kararlılığın göstergesi olacağını belirtti

19 Şubat 2019 Salı 21:48
ABD destroyeri Karadeniz'e dönüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Donanmasına bağlı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri "USS Donald Cook" bu yıl ikinci kez Karadeniz'e dönüyor.

ABD Donanmasının 6'ncı Filosu, destroyerin, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili Donanmadan yapılan yazılı açıklamada, "Arleigh Burke-sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook (DG 75), deniz güvenlik operasyonları yapmak ve denizdeki istikrarı, NATO müttefiklerimizin ve ortaklarımızın donanma kabiliyet ve teyakkuzlarını artırmak için, 19 Şubat 2019'da Karadeniz'e gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan kuzey istikametine doğru geçişine başladı." ifadelerine yer verildi.

ABD Donanmasının, Karadeniz'de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, destroyerin bölgedeki faaliyetlerinin Karadeniz'in güvenliğine yönelik kolektif bir kararlığın göstergesi olacağı belirtildi.

Ukrayna'nın doğusunda, ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasındaki tansiyon yükselirken, ABD'nin "USS Donald Cook" destroyerini Karadeniz'e tekrar geçirmesi dikkat çekti.

Geminin, Ukrayna'nın Odessa limanına demirlemesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Amerikan medyasına konuşan ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral James Foggo, destroyerin Karadeniz'e geçişine ilişkin "Rusya'nın geçen yılki davranışları giderek daha saldırgan ve sınırlayıcı hale geliyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Bu (Ukrayna'yı) ekonomik olarak boğmaktır." ifadelerini kullandı.

Foggo, aynı zamanda Rusya'nın geçen yıl Kerç Boğazı krizi sırasında tutukladığı Ukraynalı denizcileri serbest bırakmadığını ve bunu hazmedemediğini belirtti.

Donald Cook destroyeri, geçen ay da Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçmişti.

ABD Donanmasının, bu geçiş sırasında çekilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğraflarını kapak resmi olarak kullanması, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, silahların namlularının köprüye bakmasını Amerikan Donanmasının Türkiye'yi üstü kapalı olarak tehdit etmesi olarak yorumlamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:48
  1. ABD
  2. Ukrayna
  3. USS Donald Cook Destroyeri

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