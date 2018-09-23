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ABD destekli koalisyon güçleri Suriye'de 156 kez katliam yaptı, 2 bin 832 sivili öldürdü

ABD öncülüğündeki DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 4. yılına ilişkin özel bir rapor yayımlayan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede gerçekleştirilen askeri müdahaleler sonucu bugüne kadar 861'i çocuk ve 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğünü açıkladı.

23 Eylül 2018 Pazar 12:36
ABD destekli koalisyon güçleri Suriye'de 156 kez katliam yaptı, 2 bin 832 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki askeri müdahalesinin 4. yılını dolduran ABD öncülüğündeki DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar 861'i çocuk ve 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivili öldürdüğünü açıkladı.

SNHR, ABD öncülüğündeki DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 4. yılına ilişkin özel bir rapor yayımladı.

Raporda, koalisyon güçlerinin, 23 Eylül 2014 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 861'i çocuk, 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu birinci yılda 249, ikinci yılda 398, üçüncü yılda bin 753 ve dördüncü yılda 432 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, dönemsel olarak bakıldığında ise Suriye'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında bin 856, önceki ABD Başkanı Barack Obama zamanında ise 976 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

EN ÇOK CAN KAYBI RAKKA'DA YAŞANDI

Rapora göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde en çok sivili Rakka ilinde katletti.

Buna göre Rakka'da bin 133, Halep'de 782, Deyrizor'da 447, Haseke'de 218, İdlib'de 126, Humus'da 121 ve Dera'da 5 sivil koalisyon saldırılarında yaşamını yitirdi.

KOALİSYON GÜÇLERİ EN AZ 156 KEZ 'KATLİAM' YAPTI

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin, bugüne kadar en az 156 kez katliam yaptığı bildirildi.

Rapora göre, koalisyon güçleri Suriye'de varlık gösterdiği ilk yılında düzenlediği saldırılarda 8, ikinci yılda 11, üçüncü yılda 110, dördüncü yılında ise 27 kez katliama yol açarken, Rakka'da 99, Deyrizor'da 26, Haseke'de 15, Halep'te 12, İdlib'de ise 4 kez katliam yaptı.

170 KEZ 'SİVİL YAŞAM MERKEZLERİ' BOMBALANDI

23 Eylül 2014 tarihinden bu yana DAEŞ karşıtı koalisyonun bazı saldırılarında sivil yerleşimlerinin de hedef aldığını belirtilen raporda, Suriye'de sivil yaşam merkezlerinin en az 170 kez koalisyon bombardımanına maruz kaldığı ifade edildi.

Rapora göre Rakka'da 108, Deyrizor'da 49, Halep'te 7 ve Haseke'de 6 kez sivil yaşam merkezi, koalisyon saldırılarının hedefi oldu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:36
  1. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)
  2. DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçleri
  3. DAEŞ
  4. Koalisyon güçleri
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. ABD Başkanı Barack Obama
  7. YPG/PKK
  8. Rakka
  9. Deyrizor
  10. Halep
  11. Haseke
  12. İdlib
  13. Humus
  14. Dera
  15. Uluslararası Koalisyon güçleri

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