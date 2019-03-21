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ABD DEAŞ'ın iki medya kuruluşunu terör listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amaq Haber Ajansı ile Al Hayat Medya Merkezi adlı iki yayın kuruluşunun, DEAŞ'ın propaganda araçları oldukları gerekçesiyle Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan DEAŞ başlığına eklendiğini açıkladı- Bakanlık, Amaq Haber Ajansı'nın örgüt propagandası yaparken, Al Hayat Medya Merkezi'nin ise örgüt için savaşçı toplama görevi gördüğünü belirtti

21 Mart 2019 Perşembe 22:59
ABD DEAŞ'ın iki medya kuruluşunu terör listesine ekledi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Amaq Haber Ajansı ile Al Hayat Medya Merkezi adlı iki yayın kuruluşunun, DEAŞ'ın propaganda araçları oldukları gerekçesiyle Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan DEAŞ başlığına eklendiğini duyurdu.

Söz konusu medya kuruluşlarının Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine alındığını da belirten Bakanlık, karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, Amaq Haber Ajansı'nın DEAŞ'ın propaganda kolu olarak görev yaptığını ve teröristlerin mesajlarını yaymak için kullanıldığını belirtti.

Al Hayat Medya Merkezi'nin ise DEAŞ'ın çok dilli medya kuruluşu olarak uluslararası platformlarda savaşçı toplama amacına hizmet ettiğini kaydeden bakanlık, Amerikan halkına ve uluslararası topluma söz konusu iki kuruluşun faaliyetleri konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, "Bu tarz terörizm tanımlamaları, kuruluşları ve bireyleri deşifre ederek yalnızlaştırır ve ABD finansal sistemine erişimlerini engeller. Ayrıca bu tanımlamalar, ABD ve diğer ülkelerin güvenlik birimlerine de yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:59
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. Al Hayat Medya Merkezi
  3. Amaq Haber Ajansı
  4. deaş
  5. Yabancı terör örgütleri listesi

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