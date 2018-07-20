0553 313 94 23

ABD maşa örgütü olan DEAŞ’ı yeraltına gizledi!

Kendi kurduğu terör örgütleriyle kanlı ittifaklar kuran ABD, terör örgütü DEAŞ’ın yabancı unsurlarını Suriye’nin kuzeyinde bir cezaevi kompleksinde koruma altına aldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:29
ABD maşa örgütü olan DEAŞ’ı yeraltına gizledi!

Terör örgütleriyle kanlı ittifaklar kuran ABD, DEAŞ’ın yabancı unsurlarını Suriye’nin kuzeyinde bir cezaevi kompleksinde koruyor. Haseke’deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, eski bir okulu, özellikle DEAŞ’ın üst düzey yabancı elebaşlarının hapsedildiği bir tesise dönüştürdü. Daha önce farklı noktalarda tutulan tüm teröristler, Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesindeki büyük tesise getiriliyor. Tesis, yeraltı ve üstü olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

ASKERİ TESİS KILIFI

Yer üstünde görevli ve gardiyanlar için yaşam alanları ile çeşitli amaçlara yönelik iki cezaevi ünitesi bulunuyor. İki kat şeklindeki binanın bodrumunun genişletildiği ve buranın sorgu odaları ve hapishane olarak kullanıldığı bildirildi. ABD’nin bölge halkına “askeri tesis” olarak açıkladığı cezaevinde görev alanların tümünün Amerikan olduğu öğrenildi. Ancak PKK’lıların da komplekse girip çıktığı görülüyor. Tesis, kule tipi gözetleme istasyonları, T-Wall sistemi denilen kalın duvarlarla ve kameralarla korunuyor. Daha önce Rakka’da sıkışan en az 350 DEAŞ’lı terörist, ABD ve PKK/PYD korumasında şehirden tahliye edilmişti.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 08:29
  1. DEAŞ
  2. ABD
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    abd terörist devlettir deaş pyd pkk fetö bağlantısı açık delil bile istemez yargılıyalım
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uçuk neden olur?
  1. Uçuk neden olur?
  2. Avrupa bu görüntüleri konuşuyor!..
  3. Terörist cenazesine katılan HDP'lilere..
  4. Cumhurbaşkanlığına yeni ofis! Dijital..
  5. Osmaniye cuma saati kaçta?
  6. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
  7. Bursa cuma saati kaçta?
  8. Ankara cuma saati kaçta? | Ankara..
  9. Adana cuma saati kaçta? | Adana öğlen..
  10. Aref'ten reklam iddialarına cevap:..
  11. Konya cuma saati kaçta?
  12. İstanbul cuma saat kaçta? |..
  13. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
  14. Bilecik öğlen ezanı kaçta okunacak?
  15. Hürriyet’ten bir patates daha gitmiş!
  16. Erbakan’ın dirayeti ile ezanlar susmadı
  17. Antalya'da FETÖ'ye ağır darbe:..
  18. Kıbrıs Barış Harekatı'nı kim yaptı..
  19. Böbreklere neler zarar verir?
  20. 4 bin Euro maaşı duyup koştular!..
Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri