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Aktüel ABD de neden iki parti var?
Aktüel

ABD de neden iki parti var?

ABD'de iki partili sistem | ABD 59. başkanını seçiyor. Koronavirüs salgını sebebiyle 100 bin kişi posta yoluyla oylarını kullandı. Tüm eyaletlerde resmi sonuçlar ilan edildikten sonra ABD'nin yeni başkanı duyurulacak. 20 Ocak'ta ise yemin töreniyle yeni başkan görevine başlayacak. ABD başkanlığı için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden yarışıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi ABD'deki seçim sistemini merak ediyor. Peki, iki partili sistem nedir? | ABD'de neden iki parti bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:44:00 -
ABD de neden iki parti var?

ABD iki partili sistem | ABD 59. başkanını seçiyor. ABD başkanı olabilmek için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden yarışıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD’de binlerce kişi posta yoluyla oy kullandı. Seçimlerin sonuçlarını merak edenler sık sık internette yeni başkanını kim olduğunu araştırıyor. ABD seçimini yakından takip edenler ayrıca neden iki partinin bulunduğunu da bilmek istiyor. Peki, iki partili sistem nedir?

ABD de neden iki parti var?

Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede iki partili sistem uygulanıyor. İki partili sistem oy hakkı bulunanların iki büyük parti arasında seçim yaptığı ve kazananın mecliste çoğunluğu sağlayarak iktidara geldiği bir sistemdir. İki partili sistemde iki büyük parti dışında, diğer partilerin iktidara gelebilme güçleri çok uzun bir zaman boyunca kaybolmuştur. İktidar genellikle iki parti arasında el değiştirmekte ve bir parti her zaman parlamentoda çoğunluğu temsil ettiğinden siyasal istikrara imkan vermektedir.

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ABD seçim sonucu | ABD seçimi kim kazandı?

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