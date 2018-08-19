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"ABD İran'da darbe tekrarlama hayalini kuruyor"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinde 1953 senesinde gerçekleştirilen darbenin ABD tarafından 'düzenlendiğini' belirterek, ABD'yi İran'da bir darbe tekrarlama hayali kurmakla suçladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:32
"ABD İran'da darbe tekrarlama hayalini kuruyor"

Cevad Zarif, 1953 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "ABD'nin 1953 Darbesini tekrarlamak istediğini" söyledi. Mehr News'a göre, Zarif'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"BİR DAHA ASLA"

"65 yıl önce aynı günde ABD, halkın seçtiği merhum Dr. Musaddık hükümetini devirerek diktatör rejiminin yeniden güçlenmesini sağladı ve 25 yıl boyunca İran halkını egemenliği altına aldı. Bugün ise ABD yönetimi baskı, yalan ve demagojiyi içeren 'eylem planı' vasıtasıyla aynı projeyi tekrarlamak istiyor. Bir daha asla!"

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 14:32
  1. Cevad Zarif
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