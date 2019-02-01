0553 313 94 23

ABD, Danimarka'nın savunma bütçesindeki artışı yetersiz buldu

Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands, kararın doğru yönde ancak hedeften çok uzak olduğunu belirtti

01 Şubat 2019 Cuma 04:26
ABD, Danimarka'nın savunma bütçesindeki artışı yetersiz buldu

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın 2023 yılı savunma bütçesini gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,5'ine çıkaracağını açıklaması, ABD tarafından yeterli bulunmadı.

ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands, basına yaptığı açıklamada, Danimarka'nın 2014 yılında savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 2'sine çıkarmayı taahhüt ettiğini hatırlattı.

Eski aktris olan Sands, Danimarka'nın 2023 yılı savunma bütçesini artırma yönünde aldığı kararın doğru yönde ancak hedeften çok uzak olduğunu belirtti.

Sands, ülkedeki siyasetçilerin bir araya gelerek, taahhüt edilen savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 2'sine nasıl çıkarılacağını tartışmaları gerektiğini savundu.

Siyasetçilere seslenen Sands, NATO üyesi Danimarka'nın savunma harcamalarını artırmasını istedi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılı savunma bütçesinin 1,5 milyar kron (1,2 milyar lira) arttırıldığı, artışla savunma bütçesinin GSYİH'nin yüzde 1,5'ine denk geleceği bildirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 04:26
  1. ABD
  2. ABD Kopenhag Büyükelçisi
  3. Carla Herd Sands
  4. Danimarka
  5. Danimarka Savunma Bakanlığı
  6. GSYİH
  7. NATO
  8. NATO GSYİH
  9. savunma bütçesi
  10. savunma harcamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP'nin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" tanıması
    1. AP'nin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici..
    2. ABD, Danimarka'nın savunma..
    3. Kamerun'da Boko Haram saldırısı
    4. Fas'ta domuz gribi can aldı: 5 ölü
    5. İzmir'de kopan kaya parçası eve girdi
    6. Koalisyon güçlerinden Sana'ya hava..
    7. Filistin yönetiminden ABD'nin güvenlik..
    8. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    9. ABD ile Çin arasındaki ticari..
    10. İran'dan AB'ye "taahhütlerini en kısa..
    11. Tolgay Arslan'dan transfer sonrası..
    12. "ABD'nin Venezuela dışında kalması..
    13. İşte Sercan Yıldırım'ın yeni adresi!..
    14. Samsun cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat..
    15. İsrail Başsavcısı'ndan, Netanyahu'nun..
    16. Diyarbakır cuma namazı saat kaçta? 1..
    17. Ankara cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat..
    18. İzmir cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat..
    19. İtalya Kupası'nda son yarı finalist..
    20. İstanbul cuma namazı saat kaçta? 1..
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki