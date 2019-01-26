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ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendi başkanlığını ilan etmeden bir gece önce Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu telefonla arayarak "ABD'nin desteği seninle" mesajı verdiği iddia edildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:38
ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmeden bir gece önce Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu telefonla arayarak "ABD senin yanında" mesajı verdiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Pence ile Guaido arasındaki ilişkiye dair detaylar yer aldı.

Habere göre, 23 Ocak Çarşamba günü kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Guaido, ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten bir telefon aldı.

Telefonda Guaido'ya, ABD'nin tam desteğini dile getiren Pence, Anayasadaki ilgili maddeden hareketle başkanlığını ilan etmesi durumunda ABD'nin kendisini resmi olarak tanıyacağını belirtti.

Haberde, ABD'li bazı yetkililerle Guaido ve çalışma ekibi arasında son birkaç haftadır gizlice üzerinde çalışılan bir planın bu telefonla zirve noktasına ulaştığı ve ertesi gün Guaido'nun harekete geçtiği kaydedildi.

WSJ'nin haberinde, Guaido'nun başkanlığını ilan etmesinin hemen ardından çok kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Guaido'yu resmen tanıdığına dikkat çekildi.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti. 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 07:45
  1. ABD
  2. Mike Pence
  3. Venezuela
  4. Anadolu Ajansı

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