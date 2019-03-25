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ABD-Çin ticaret savaşları küresel istikrar için en büyük risk

Uluslararası Para Fonu Başkan Yardımcısı David Lipton:- "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları küresel istikrar için en büyük riski oluşturuyor"- “Ciddi bir resesyon, bu ülkeler için (Avrupa’da ekonomik sorun yaşayan ülkeler) için son derece zarar verici olur"

25 Mart 2019 Pazartesi 16:35
ABD-Çin ticaret savaşları küresel istikrar için en büyük risk

LONDRA (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel istikrar için en büyük risk olduğunu söyledi.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen bir konferansta konuşan Lipton, ekonomik şoklara hazırlıklı olmak için Avrupa’da mali dengelenmenin sağlanması gerektiğini belirterek, “Açıkçası bu sadece Avrupa ile ilgili bir mesele değil. ABD’nin de mali anlamda sorunları çözmesi gerekiyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları küresel istikrar için en büyük riski oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Lipton, Avrupa’da makro ekonomik şoklara karşı konulmasının ve mali parasal politika karışımının geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının Avrupa için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

Avrupa’nın gelecekte gerçekleşebilecek ekonomik bir bozulmaya karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Lipton, “Ciddi bir resesyon, bu ülkeler (Avrupa’da ekonomik sorun yaşayan ülkeler) için son derece zarar verici olur. Çünkü bu durum kötü hazırlandıklarını gösterecektir.” değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:35
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