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ABD - Çin ticaret anlaşmasının ve Trump - Kim görüşmesinin başarısızlığı Asya borsalarını düşürdü

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Trump ile Kim arasındaki görüşmenin sonuçsuz kalması üzerine yatırımcıların iyimserliklerini kaybetmesi sebebiyle Asya’da borsa düşüşe geçti.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:44
ABD - Çin ticaret anlaşmasının ve Trump - Kim görüşmesinin başarısızlığı Asya borsalarını düşürdü

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Trump ile Kim arasındaki görüşmenin sonuçsuz kalması üzerine yatırımcıların iyimserliklerini kaybetmesi sebebiyle Asya’da borsa düşüşe geçti.


Güney Kore Menkul Değerler Borsası (KOSPI), ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jung Un’un iki saatlik görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yüzde 1.7 düşüşle kapandı.


Asya borsalarının düşmesinin ardından İngiltere’nin FTSE borsası yüzde 0.3, Alman Menkul Değerler Borsası (DAX) yüzde 0.2, Fransız Borsası (CAC) yüzde 0.25 düşüş yaşadı.


Morgan Stanley Capital International (MSCI) endeksinde ’Japonya’nın dışında Asya-Pasifik paylarında yüzde 0.45’lik bir düşüş olduğunu kaydetti.


Bank of Amerika Merril Lynch’de FX (döviz stratejisti) Japon Başkan Shusuke Yamada, “Zirvenin somut anlaşma çıkaracağı konusundaki umutlar fazla yüksek değildi. Bununla birlikte iki liderin görüşmeyi el sıkışarak bitirmesini bekliyordu. Bu yüzden piyasalar manşetlere tepki gösteriyor” dedi.


Bu düşüş, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini de artırdı.


ABD’nin Ticari Temsilcisi Robert Lighthizer, Washington ile Pekin arasındaki görüşmelerden bir sonuç beklemek için çok erken olduğunu söylemişti.


Sumitomo Mitsui Asset Management’da üst seviye stratejist olan Masahiro Ichikawa, “Lighthizer’in açıklamaları son günlerde artan umutları kırptı. Bu da hisse senetlerinin düşmesine baskı yaptı. Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi artması da kaygı konusu. Ancak şu anda bu bölgesel bir konu olarak kaldığı için bütün piyasaya olan etkisi sınırlı" dedi.


ABD ile Çin arasındaki görüşmelerde ABD ticaret temsilcisi Lighthizer’ın konuşmasından önce, küresel hisse senetleri 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:44
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