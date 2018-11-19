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ABD, Çin mallarına ek vergiden 18,4 milyar dolar kazanıyor

Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD, Çin’den yapılan milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifelerden toplamda 18,4 milyar dolarlık kazanç sağlıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:51
ABD, Çin mallarına ek vergiden 18,4 milyar dolar kazanıyor

BERLİN (AA) - ABD'nin, Çin’den yapılan milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifelerden toplamda 18,4 milyar dolarlık kazanç sağladığı belirtildi.

Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) tarafından yapılan “Çin ile ticaret savaşını kim ödüyor?" başlıklı araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ürünlerine uygulamaya başladığı gümrük tarifesi yükünün yüzde 75’i Çinli ihracatçılar tarafından karşılanıyor.

EconPol'un basit bir ekonomik modelle yaptığı araştırmaya göre, gümrük tarifelerde 25 puanlık bir değişikliğin ABD’deki Çin mallarının fiyatında sadece yüzde 4,5’lik bir fiyat artışına sebep olabilirken, Çinli üreticilerin fiyatlarında yüzde 20,5 bir düşüşe yol açıyor.

Araştırmaya göre, ABD hükümeti, yüksek ithalat esnekliği olan Çin mallarına ithalat vergisini stratejik olarak uygulayarak, söz konusu gümrük tarife yükünün büyük bir bölümünü Çin ihracatçılarına aktardı.

ABD’nin ek gümrük vergisi uyguladığı Çin kaynaklı ürünlerin ithalatında yüzde 37’lik bir azalma görüldüğü belirtilen araştırmada, iki ülke arasındaki ticaret açığında da yüzde 17 düşüş yaşandığı ifade edildi.

Araştırmaya göre, ABD, ek tarifelerle 22,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Gümrük vergisinin, ABD’li tüketicilere yüklediği maliyetleri çıkardıktan sonra ABD hükûmetinin net kazancı 18,4 milyar dolar oluyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük iki ekonomisi aynı zamanda birbirlerinin en büyük ticaret partnerleri durumunda. Neredeyse her yıl artış gösteren ABD-Çin ticareti, geçen yıl 635,5 milyar dolarla rekor kırdı. Rakamın yaklaşık 130 milyar dolarını ABD'nin ithalatı, 505,5 milyar dolarını ise Çin'in ihracatı oluşturdu. Böylece, Çin, ABD'nin sadece en büyük ticaret partneri değil, aynı zamanda en fazla ticaret açığı verdiği ülke niteliğini de taşıyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:51
  1. ABD
  2. Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol)
  3. Çin
  4. Gümrük
  5. kazanç
  6. tarif

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