ABD-Çin krizinde yeni gelişme

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Amerikan CNBC kanalına verdiği mülakatta, iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleriyle ilgili müzakerelerin bu ayın sonuna doğru ABD'de devam edeceğini bildirdi.

"Bazen müzakereler beklendiğinden daha iyi sonuçlar üretebilir" ifadesini kullanan Kudlow, müzakerelerin düşük düzeyli olacağı bilgisini paylaştı.

İki ülke arasında ticaret alanında en son yapılan müzakereler ilerleme kaydedilemediği için mayıs ayında sona ermişti.

23 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

ABD yönetiminin Çin menşeli ürüne yönelik 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık ilk bölümü temmuz başında uygulanmaya başlanırken, 16 milyar dolarlık ikinci bölümü ise 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği ve geçen sene 505 milyar dolar değerindeki tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirebileceğini belirtmişti.

Çin'in ABD'den ithal ettiği ürünlerin toplam değeri ise geçen sene 130 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.