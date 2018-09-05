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ABD, çalınan 2500 yıllık tarihi eseri İran'a geri verdi

İran'dan 82 yıl önce çalınarak ABD'ye kaçırılan Ahamenişler dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eser iade edildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:32

İran'dan 82 yıl önce çalınarak ABD'ye getirilen Ahamenişler (Pers İmparatorluğu) dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eser iade edildi.

İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gulam Ali Hoşru, 82 yıl önce İran'dan çalınarak ABD'ye getirilen Pers İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık bas-rölyefin New York Savcılığı tarafından kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hoşru, "İran'dan kaçırılan çok önemli bir kültür eseri, New York Bölge Savcısı tarafından bana teslim edildi. Ahamenişler dönemindeki bir muhafızın kabartması olan eserin tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor." dedi. 

Hoşru, eserin en kısa zamanda İran'a gönderileceğini belirtti.

Manhattan Bölge Savcılığı, bir Pers muhafızı betimleyen bas-rölyefin, geçen yıl ekim ayında bir sanat fuarında sergilendiğini tespit etmiş, satışını durdurmuştu.

Savcılık, eserin ilk olarak 1936'da İran'ın Persepolis kentinden, daha sonra da 2011'de sergilendiği Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'nden çalındığını ortaya çıkardı.

Londra'da yaşayan Rupert Wace ve ortağı Sam Fogg, tarihi eseri Montreal Müzesi'nin sigorta şirketinden yasal olarak satın aldıklarını iddia etse de savcılık kapsamlı soruşturma neticesinde eserin çalındığı sonucuna vardı. Savcılıkla süren müzakerelerin ardından Wace ve Fogg, eseri 1,2 milyon dolar karşılığında savcılığa teslim etmeyi kabul etti.

New York Yüksek Mahkemesi de temmuz ayında, 1936'da İran'ın Persepolis kentinden çalınarak ABD'ye getirilen Pers İmparatorluğu dönemine ait tarihi eserin İran'a iade edilmesine karar verdi. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:32
  1. ABD
  2. İran
  3. tarihi eser
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