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ABD Büyükelçisi'nden İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına destek

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman: - "Mevcut şartlar altında İsrail’in hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum”

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:46
ABD Büyükelçisi'nden İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına destek
KUDÜS (AA) - ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia etti.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme planına açıkça destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 9 Nisan’daki erken genel seçim öncesi Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edileceği sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine Friedman, "Mevcut şartlar altında İsrail’in hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri tek taraflı ilhakını ilan etmesi durumunda ABD’nin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya ise Friedman, "Ne kadarının ilhak edileceği ve İsrail ve bölge için iyi olma gerekçesini anlamadan bu konuda bir görüşümüz yok." cümlelerine yer verdi.

- İsrail’e yakınlığı dikkati çekiyor

Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’in ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.




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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:46
  1. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman
  2. Batı Şeria
  3. İsrail

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