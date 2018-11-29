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ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "Malcolm X" tabelası asıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının bulunduğu caddenin "Malcolm X" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 10:34
ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "Malcolm X" tabelası asıldı

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının önündeki caddenin "Malcolm X" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla Çankaya'nın Çukurambar semtinde bulunan ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "1478. Cadde" tabelası indirilerek, yerine "Malcolm X" yazılı tabela yerleştirildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:34
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Malcolm X

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