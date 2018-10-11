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ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye Malcolm X'in adı verildi

Ankara Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu 1478. Cadde'ye ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu olan Malcolm X'in adı verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:45
ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye Malcolm X'in adı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsmini Ankara'da yaşatacağız" dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı Ankara Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu 1478. Cadde'ye verilecek.

Sabah'tan Aykut Gören'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İsimlendirme Komisyonu'na sunulan isim önerisinin önümüzdeki günlerde karara bağlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:45
  1. Ankara
  2. Malcolm X
  3. ABD büyükelçi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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