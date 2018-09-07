Önce keşif sonra saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Büyükelçiliğine ilişkin saldırıya ilişkin şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ın saldırıdan 20 dakika önce yaptığı keşfin görüntülerine Hürriyet ulaştı. Şüphelilerin kullandığı araçtan elçilik binasına ateş etme anı da görüntülere yansıdı. Görüntülerdeki beyaz gömlekli kişinin elçilik binasına ateş eden Ahmet Çelikten olduğu anlaşıldı.

20 Ağustos’ta ABD Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin sürdürülen soruşturmada, binaya ateş eden Ahmet Çelikten ve aynı arabada bulunan Osman Gündaş ile Gündaş’ın patronu olan Ersin Bayram tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma dosyasına, saldırı öncesinde iki şüphelinin olay yerinde keşif yaptıkları anlaşıldı. Alkol aldıktan sonra araçla Büyükelçiliğin bulunduğu kampüse gelen şüpheliler saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce keşif yaptıkları görülüyor.

ATEŞ ANI KAMERADA

Yapılan keşiften sonra şüphelilerin kullandıkları araçtan elçilik binasına açtıkları ateş anı da kameraya yansıdı.

BEYAZ GÖMLEKLİ BENİM

Görüntülerdeki beyaz gömlekli kişinin şüpheli Ahmet Çelikten olduğu belirlendi. Keşif esnasında Çelikten’in arkasında yürüyen siyah gömlekli kişinin de şüpheli Osman Gündaş olduğu tespit edildi. Ahmet Çelikten ifadesinde “Doğrudur görüntüdeki beyaz gömlekli şahıs benim. Yanımdaki siyah giyimli şahıs da Osman Gündaş isimli şahıstır. ABD Büyükelçiliğini kurşunlamadan kısa bir önce Osman Gündaş ile yaya olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde keşif yaptık” dedi. Şüpheli Gündaş da ifadesinde “Doğrudur görüntüdeki siyah giyimli şahıs benim yanımdaki beyaz gömlekli şahıs da Ahmet Çelikten isimli şahıstır. ABD Büyükelçiliğine kurşunlamadan kısa bir önce keşif yaptık” şeklinde konuştu.