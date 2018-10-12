ABD Büyükelçiliğine saldırıda FETÖ parmağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamlandı. Soruşturma sonucunda şüpheliler Ahmet Çelikten, Osman Gündaş, Ersin Bayram ve Talip Bora Kılıç hakkında dava açıldı. İddianamede, şüpheliler Çelikten ve Gündaş'ın olaydan bir gün önce tıraş olmak için oturdukları semtte bulunan berbere gittikleri, orada bir müddet kaldıktan sonra bir büfeden alkollü içecek alarak araç içerisinde içmeye başladıkları belirtilerek, daha sonra iki şüphelinin evlerine giderek ruhsatsız olan tabancalarını aldıkları ve tekrar arabaya binerek ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerine saat 04.45 sıralarında geldikleri kaydedildi. Aracı uygun bir yere park eden şüphelilerin, yaya olarak keşif amaçlı büyükelçilik etrafında dolaşmaya başladıkları, bir müddet sonra tekrar arabaya binerek hedef olarak seçtikleri bulvar üzerinde bulunan büyükelçiliğe ait 6 nolu güvenlik noktasına doğru hareket ettikleri ve elçiliğe araç içerisinden ateş ettikleri ifade edildi.

MOBESE ile ABD Büyükelçiliğine ait güvenlik kameralarından silahlı saldırının 06 BDP 502 plakalı araçtan gerçekleştiğinin tespit edildiği ve aracın aynı gün şüpheli Çelikten ile birlikte ele geçirildiği belirtilen iddianamede, "Ahmet Çelikten isimli şüpheliye bu konu sorulduğunda 'Doğrudur görüntüdeki beyaz gömlekli şahıs benim, yanımdaki siyah giyimli şahısta Osman Gündaş isimli şahıstır. ABD Büyükelçiliğini kurşunlamadan kısa bir süre önce Osman Gündaş ile yaya olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde keşif yaptık' şeklinde ve Osman Gündaş isimli şüpheliye bu konu sorulduğunda 'Doğrudur görüntüdeki siyah giyimli şahıs benim, yanımdaki beyaz gömlekli şahısta Ahmet Çelikten isimli şahıstır. ABD Büyükelçiliğini kurşunlamadan kısa bir süre önce Osman Gündaş ile yaya olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde keşif yaptık' şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmıştır" denildi.



Karlov suikastinin şüphelisiyle irtibatı tespit edildi

İddinamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan HTS analiz raporuna da yer verildi. Rapora göre, şüpheli Osman Gündaş'ın 5 adet hattı üzerinde HTS analizi yapıldı. Bahse konu hatlar üzerinde yapılan incelemelerde, Gündaş'ın FETÖ ile iltisaklı bir çok şahısla bağlantısı tespit edildi. Gündaşın patronu şüpheli Ersin Bayram'ın 7 adet hattı üzerinde yapılan HTS analizinde Bayram'ın da çok sayıda FETÖ örgüt yöneticisi ve üyesiyle bağlantısı tespit edildi. Bayram'ın, örgütün "mahrem imam" şüphelisi Ahmet Kılıçarslan ile bağlantısı dikkat çekti. Kılıçarslan'ın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikaste ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli olarak tutuklu bulunduğu ve Bayram'ın Kılıçarslan'ı 4 Mayıs 2015'de 2 kez aradığı raporda yer aldı.



FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Alaeddin Kaya'nın oğlu ile para trafiği

Soruşturma kapsamında şüpheli Ersin Bayram'a ilişkin MASAK'tan rapor alındı. Bayram'ın, daha önce haklarında FETÖ/PDY'den işlem yapılan kişilerle para transferinin olduğu tespit edildi. MASAK raporunda Bayram'ın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan "FETÖ çatı davası"nda ceza alan Alaeddin Kaya'nın FETÖ firarisi oğlu Zübeyir Kaya ile para transferi ilişkisi belirlendi. Bayram'ın, 31 Aralık 2013'den sonra Bank Asya'da 3 bin 870 TL hesap hareketliği tespit edildi.



Büyükelçilik saldırısı ile iligili son dakika haberlerine bakmış

Şüpheli Ahmet Çelikten'in sosyal medya hesabından kaleşnikof otomatik tüfek ile bazı tabancaların fotoğraflarına rastlanırken, saat aralığı 00.43-00.50 aralığını gösteren Google arama motorunda ABD Büyükelçiliği ile alakalı aramaların olduğu belirlendi. Ayrıca olaydan kısa bir süre sonra büyükelçilik saldırısı ile ilgili son dakika haberlerine baktığı tespit edildi. Şüpheli Osman Gündaş' ın kullandığı tespit edilen sosyal medya hesabında ise FETÖ/PDY ile alakalı birçok fotoğraf ve övücü mahiyette yazı belirlendi. İddianemede, şüpheli Talip Bora Kılıç'ın evinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'e ait kitapların bulunduğu aktarıldı.



"Kendisini kamufle etmek için 15 Temmuz gecesi Meclis'e gitti"

İddianamede, şüpheli Ersin Bayram'ın FETÖ ile bağlantısıyla ilgili şu tespitler yer aldı:

"Şüphelinin örgütle iltisaklı Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği (HÜRSİAD) içerisinde aktif olarak görev yaptığı, Gazi Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemde bu derneğin genel sekreterliğini yaptığı, veri havuzu raporuna göre; FETÖ/PDY tepe yönetimine yönelik yapılan 2014/37666 sayılı soruşturma dosyası şüphelilerinden Hüseyin Kara ile telefon irtibatının bulunduğu, Banka Asya'da hesap hareketinin olduğu, kullanmakta olduğu telefonlardan 2007-2018 yılları arasında FETÖ/PDY adına faaliyet yürütmesinden dolayı haklarında işlem yapılan birçok şahısla irtibatının bulunduğu, ayrıca şahsın akrabaları arasında da örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen birçok kişinin bulunduğu, şüpheli Ersin Bayram hakkında 31.08.2018 tarihinde T. B.'nin tanık olarak verdiği ifadesinde; 'şüphelinin köylüsü olduğunu, şüphelinin çeşitli yıllarda yurt dışına özellikle de ABD'ye gittiğini, sosyal medya üzerinden hükümet aleyhine ve FETÖ/PDY lehine olacak şekilde paylaşımlarda bulunduğunu, yaz aylarında yapının yurt dışında okuyan öğrencilerini Giresun iline bağlı Yağlıdere ilçesine getirerek çeşitli etkinlikler yaptırdığını, kendisini kamufle etmek için 15 Temmuz gecesi Meclis'e gittiğini, şüphelinin FETÖ/PDY okullarında okuduğu, örgütü övdüğü, hükümet aleyhine konuştuğu, kısa sürede ekonomik anlamda birçok şeye sahip olduğunu' beyan ettiği anlaşılmıştır."



Şüpheli Ahmet Çelikten'in "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından, şüpheli Osman Gündaş'ın "terör örgütü üyesi olmak", "yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından, şüpheli Ersin Bayram'ın "terör örgütü yöneticisi olmak", "yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından, şüpheli Talip Bora Kılıç'ın ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ceza alması talep edildi.