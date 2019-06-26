0553 313 94 23

Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi Güney Kore'de bir kişi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, dün ABD'nin Seul Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Park Mo (40) adlı bir kişi, aracını büyükelçilik binasının kapısına çarptı ve ardından aracından inerek yanında getirdiği bütan gazını ateşe vermeye çalıştı.

Saldırganın gözaltına alındığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da Güney Kore'yi ziyaret edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
  1. ABD Büyükelçiliği
  2. güney kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY seferlerine 737 MAX engeli
    1. THY seferlerine 737 MAX engeli
    2. Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları
    3. Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’..
    4. Edirne’deki feci kazada yaralanan 7..
    5. Siirt’te terör örgütü mensuplarınca..
    6. Omurga sağlığına dikkat
    7. Kaymakam ve ailesi öldürülen..
    8. Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’..
    9. Alev alan otomobildeki engellinin..
    10. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    11. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    12. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    13. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    14. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    15. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    16. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    17. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    18. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    19. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    20. Avrupa borsaları
    21. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    22. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    23. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    24. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    25. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    26. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    27. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    28. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    29. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    30. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi