Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi Güney Kore'de bir kişi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, dün ABD'nin Seul Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Park Mo (40) adlı bir kişi, aracını büyükelçilik binasının kapısına çarptı ve ardından aracından inerek yanında getirdiği bütan gazını ateşe vermeye çalıştı. Saldırganın gözaltına alındığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da Güney Kore'yi ziyaret edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.