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ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar enselendi

Ankara Valiliği, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalandığını açıkladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:11
ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar enselendi

Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G., olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı. 

Gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:11
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