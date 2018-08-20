ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar enselendi

Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G., olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı.



Gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti.



