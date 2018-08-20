ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar enselendi
Ankara Valiliği, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalandığını açıkladı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:11
Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G., olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı.
Gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti.
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