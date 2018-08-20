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ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının failleri yakalandı!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişinin silah ve araçlarıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:04
ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının failleri yakalandı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada iki kişinin olayda kullandıkları silah ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Ankara Valiliği tarafından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları" bildirildi. Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliği'ne saldırı olayında iki kişinin yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

İKİSİNİN DE SABIKASI VAR

Saldırıyı gerçekleştirenlerin,1979 doğumlu cezaevi firarisi olarak aranan Ahmet Çelikten ile 1980 doğumlu ve taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunan Osman Gündaş adlı şahıslar olduğu bildirildi. Yakananan zanlılar saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. 

SABAH SAATLERİNDE SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Ankara ABD Büyükelçiliği binasına saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:04
  1. Ankara
  2. ABD Büyükelçiliği saldırı

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