ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos 2018 tarihinde ateş açılmasına ilişkin davada tanık olarak beyanı alınan Ali B, sanıklardan Ersin Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında öğretmen pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.

Dosyaya giren evrakın okunmasının ardından mahkeme heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ali B'yi tanık olarak dinledi.

FETÖ yöneticiliği iddiasının yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istenen sanık Ersin Bayram'ı tanıdığını belirten Ali B, Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığını, Ankara'nın da kendi içinde bölgeleri olduğunu anlatan Ali B, "Ben Hava Lojistik Komutanlığı bölgesinde örgütsel manada mahrem imamdım. Müdür pozisyonundaydım. Ersin Bayram da Kızılay bölgesinde Hasan Burak Gezici'nin altında öğretmen pozisyonundaydı." diye konuştu.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Ali B, sanık Ersin Bayram'a 2010'dan itibaren "izdivaç sorumluluğu" görevinin de verildiğini, sanığın bu görevi yaklaşık 1 yıl yaptığını anlattı.

17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün mahrem yapı içinde yönetici konumundaki mensuplarına birbirleriyle görüşmeme talimatı verildiğini kaydeden Ali B, şöyle devam etti:

"Örgütün Demetevler'de bekar evi vardı. İzdivaç toplantıları burada yapılırdı. Ersin de orada olurdu. Sessiz, sakin, saygılı biriydi. Kerim kod adlı Hasan Burak Gezici komşum olduğu için sık sık görüşüyorduk. Gezici bana 2015 yılındaki görüşmemizde Ersin Bayram'dan izdivaç sorumluluğu görevinin alındığını söyledi. Müdürlerle anlaşamadığı için görevden alındığını düşünüyorum. Darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığındaki görevimizden ihraç edildikten sonra Gezici ile yine görüştük. O zaman bana Ersin Bayram'ın mahrem yapıdan ayrıldığını ve kafe açtığını anlattı. Örgüt darbe girişiminin ardından mensuplarına 'Başınızın çaresine bakın' talimatı vermişti. Ersin de kafe açmış. Elçiliğin kurşunlanmasının ardından televizyonlarda adını gördüm, şaşırdım."

Ali B'nin beyanının ardından söz verilen sanık Ersin Bayram, tanık beyanına karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

Sanıklardan Ahmet Çelikten, alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini, suç kastının bulunmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Osman Gündaş ise olayda herhangi bir eyleminin olmadığını belirterek, tahliye istedi.

Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç da FETÖ üyesi olmadığını, hayatının hiçbir evresinde bu yapıyla ilişkisinin bulunmadığını savundu.



Olayda kullanılan aracın kendi şirketine kayıtlı olduğunu belirten Kılıç, "Ahmet Çelikten, adına icra takibi olduğunu söyleyerek, aracı benim şirketin adına kayıt yaptırmak istedi. Ben de yok diyemedim. Bu araç şirketimin adına kayıtlı olsa da sahibi Ahmet'tir." dedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç hakkındaki adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine hükmederek, davayı 25 Haziran'a erteledi.































