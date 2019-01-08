0553 313 94 23

ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili dava

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açan sanıklardan Osman Gündaş'ın patronu olan ve FETÖ yöneticiliği ile de suçlanan tutuklu sanık Ersin Bayram'ın mal varlığının TMSF'ye devredilmesi kararlaştırıldı

08 Ocak 2019 Salı 18:00
ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili dava

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açan sanıklardan Osman Gündaş'ın patronu olan ve FETÖ yöneticiliği ile de suçlanan tutuklu sanık Ersin Bayram'ın mal varlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" iddiasının yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istenen sanık Bayram'a ait taşınır ve taşınmaz mal varlığının TMSF'ye geçmesine hükmetti.

İddianamede, Bayram'ın, darbe girişiminden sonra örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu, FETÖ üyeliğinden cezaevine girenlerle işten atılanlara yardım ettiği aktarılan iddianamede, Bayram'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimat içerikli vaazlarının yayınlandığı uygulamayı kullandığı ve internet trafik bilgisine göre de internetten FETÖ'nün filmlerini araştırdığı belirtildi.

FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer alan "Abi" statüsünü kullandığı tespit edilen Bayram'ın FETÖ üyelerinin kripto haberleşme programlarından önce kullandığı "Kakao Talk" ve "Wickr Me" isimli mesajlaşma programlarını da telefonuna indirdiği vurgulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:00
  1. ABD
  2. Büyükelçilik
  3. Ersin Bayram
  4. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Helmond Sport maç sonucu
    1. Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç..
    2. "Washington İran'a baskıyı iki katına..
    3. Muş'ta yarın okullar tatil mi 9 Ocak..
    4. Türkiye'de kişi başına kaç kitap..
    5. Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    6. Alman Volkswagen Grubu elektrik..
    7. İzban grevi bitti mi? İzban son dakika..
    8. Erzurum'da eğitime kar engeli
    9. İş görüşmesinde skandal ifadeler!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
    11. WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü!..
    12. AK Parti'den Erdoğan-İmamoğlu açıklaması
    13. BOTAŞ'tan "indirim beklentiyi..
    14. Bingöl 9 Ocak Çarşamba kar tatili var..
    15. Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez..
    16. Diz yaralanmalarına hangi bölüm bakar?..
    17. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    18. Konya'da yarın okullar tatil mi
    19. "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım..
    20. Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'