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ABD Büyükelçiliği tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı

ABD'nin Londra Büyükelçiliği, bozuk elektrik süpürgelerinden tuvalet kağıdı paketlerine kadar elçilik için satın alınmış birçok malzemeyi açık artırmaya çıkararak satacak.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:02
ABD Büyükelçiliği tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı

ABD'nin Londra Büyükelçiliği, bozuk elektrik süpürgelerinden tuvalet kağıdı paketlerine kadar elçilik için satın alınmış birçok malzemeyi açık artırmaya çıkarıyor.

BBC'nin haberine göre, Vauxhall'da bir milyar dolara mal olan yeni yerleşkesine geçen ABD Büyükelçiliği, istenmeyen eşyaları ve malzemeleri internet üzerinden açık artırma yoluyla elden çıkarmayı planlıyor.

Tarihi değeri olmayan veya üzerinde ABD'ye ait herhangi resmi işaret bulunmayan eşyalar arasında tamir edilmesi gereken elektrik süpürgeleri, bin 200 adet tuvalet kağıdı ve 8 bin 427 dolardan satışa çıkarılan 2007 model bir Volvo yer alıyor.

Eşyaları satın almak isteyenlerin, 8 Ağustos'a kadar teklif sunmaları gerekirken, tuvalet kağıtlarının bir setinin 199 dolardan satışa çıkarılması dikkati çekti. Independent, bir büyükelçilik çalışanının, tuvalet kağıtları için "muhtemelen yüz numara standartlarının biraz üstünde" ifadesini kullandığını yazdı.

Dyson marka bozuk 5 elektrik süpürgesine 15 ila 65, yeni LED masa lambalarına 75 dolar fiyat biçildiği de kaydedildi.

ABD tarafından daha önceden 999 yıllığına kiralanan eski elçilik binasını kiralama yetkisinin, Katarlı emlak şirketi Qatari Diar'a verildiği, şirketin binayı otele dönüştürmeyi planladığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:02
  1. ABD
  2. Londra
  3. ABD Londra Büyükelçiliği
  4. tuvalet kağıdı
  5. açık artırma

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan2 sa önce
    Amerika,da çöküş başladı bunlar katil amerikanın çökuşünun ayak sesleridir yakında amerikan uçak gemileri,de satışa çıkacaktır hemde çok yakında.İNŞAALLAH
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